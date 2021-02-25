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СБУ розкрила гучне викрадення 2012 року. Причетний екс-міністр транспорту

Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України розкрила резонансне викрадення топ-менеджера однієї з газодобувної компанії у 2012 році. До нього причетний екс-міністр транспорту і зв'язку.

Про це у Telegram повідомив прес-центр СБУ.

Повідомляється, що розкрито викрадення топ-менеджера приватної газодобувної компанії. На сьогодні він є народним депутатом України.

За даними слідства, замовив викрадення його колишній бізнес-партнер, який був народним депутатом кількох скликань і очолював Міністерство транспорту та зв'язку. До злочину він залучив виконавців з "кримінального світу".

"Постраждалого викрали і незаконно позбавили волі на більш ніж 3 роки. Чоловіка систематично катували і вимагали виплатити замовнику злочину неіснуючий борг в 200 млн доларів", - йдеться в повідомленні.

В рамках справи повідомили про підозру п'яти особам, причетним до викрадення і вимагання. Тривають обшуки за місцем проживання і в офісах фігурантів злочину.

За даними РБК-Україна, мова йде про депутата від "Слуги народу" Олега Семінського. А замовником викрадення, відповідно, був екс-міністр Микола Рудьковський.

Нагадаємо, в 2019 році Рудьковського в Росії засудили до двох років колонії. Його визнали винним у нападі на посольство Росії в Києві в 2014 році.

Його затримали в жовтні 2018 року. До цього був оголошений Росією в федеральний розшук за те, що кинув камінь в російське посольство/

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Новини України Николай РудьковскийСлужба безпеки Українивикрадення
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