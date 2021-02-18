СБУ проводить перевірку "1+1": хочуть дізнатися, хто впливає на канал
Служба безпеки України проводить перевірку телеканалу "1+1". У спецслужбі хочуть перевірити, хто має вплив на інформаційну політику телеканалу.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
За словами Подоляка, даний телеканал "грає в політику", однак це нормально для конкурентної медійного середовища.
"СБУ проводить перевірку за "1+1". Вони повинні перевірити, хто є бенефіціаром, який вплив на управління виявляється, умовно кажучи, який вплив на інформаційну політику з певним пакетом акцій...", - заявив Подоляк.
При цьому він не бачить проблеми в нині існуючих каналах, включаючи пул Порошенко, крім пулу Медведчука.
"Вони ідеологічно можуть подобатися або не подобатися. Але всі вони проукраїнські канали, за винятком пулу Медведчука", - зазначив Подоляк.
Нагадаємо, на початку лютого президент Володимир Зеленський ввів санкції на телеканали "112", NewsOne і ZIK, а також їх власника Тараса Козака, який є соратником нардепа Віктора Медведчука. За словами президента, канали займалися пропагандою і фінансувалися країною-агресором.
Раніше РБК-Україна писало, що дружина Медведчука Оксана Марченко має частку в структурі медіагрупи "1+1".
Зазначимо, рік тому СБУ проводила обшуки на телеканалі "1+1" у зв'язку з прослуховуванням тодішнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Тоді Зеленський допустив, що після обшуків можливий конфлікт з власником телеканалу Ігорем Коломойським.