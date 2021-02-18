ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

СБУ проводить перевірку "1+1": хочуть дізнатися, хто впливає на канал

Новость на русском → Київ, Четвер 18 лютого 2021 10:39
СБУ проводить перевірку "1+1": хочуть дізнатися, хто впливає на канал Фото: Михайло Подоляк (РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина, Ігор Литвиненко

Служба безпеки України проводить перевірку телеканалу "1+1". У спецслужбі хочуть перевірити, хто має вплив на інформаційну політику телеканалу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, даний телеканал "грає в політику", однак це нормально для конкурентної медійного середовища.

"СБУ проводить перевірку за "1+1". Вони повинні перевірити, хто є бенефіціаром, який вплив на управління виявляється, умовно кажучи, який вплив на інформаційну політику з певним пакетом акцій...", - заявив Подоляк.

При цьому він не бачить проблеми в нині існуючих каналах, включаючи пул Порошенко, крім пулу Медведчука.

"Вони ідеологічно можуть подобатися або не подобатися. Але всі вони проукраїнські канали, за винятком пулу Медведчука", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, на початку лютого президент Володимир Зеленський ввів санкції на телеканали "112", NewsOne і ZIK, а також їх власника Тараса Козака, який є соратником нардепа Віктора Медведчука. За словами президента, канали займалися пропагандою і фінансувалися країною-агресором.

Раніше РБК-Україна писало, що дружина Медведчука Оксана Марченко має частку в структурі медіагрупи "1+1".

Зазначимо, рік тому СБУ проводила обшуки на телеканалі "1+1" у зв'язку з прослуховуванням тодішнього прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Тоді Зеленський допустив, що після обшуків можливий конфлікт з власником телеканалу Ігорем Коломойським.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика 1+1 Служба безпеки України проверка
NEWS
Під Радою протестують "євробляхери", вимагають спростити розмитнення авто
Під Радою протестують "євробляхери", вимагають спростити розмитнення авто
DAILY
Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто наступний. Чи буде Володимир Зеленський воювати з олігархами