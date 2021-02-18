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СБУ проводит проверку "1+1": хотят узнать, кто влияет на канал

Новина українською → Киев, Четверг 18 февраля 2021 10:39
СБУ проводит проверку "1+1": хотят узнать, кто влияет на канал Фото: Михаил Подоляк (РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина, Игорь Литвиненко

Служба безопасности Украины проводит проверку по телеканалу "1+1". В спецслужбе хотят проверить, кто имеет влияние на информационную политику телеканала.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, данный телеканал "играет в политику", однако это нормально для конкурентной медийной среды.

"Проводится комплексная проверка по "1+1", в том числе СБУ, в связи с обязательным раскрытием основных бенефициаров телевещателей. Они должны проверить, кто является бенефициаром, какое влияние на управление оказывается, условно говоря, каково влияние на информационную политику с определенным пакетом акций…", - заявил Подоляк.

При этом он не видит проблемы в ныне существующих каналах, включая пул Порошенко, кроме пула Медведчука.

"Они идеологически могут нравиться или не нравиться. Но все они проукраинские каналы, за исключением пула Медведчука", - отметил Подоляк.

Напомним, в начале февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции на телеканалы "112", NewsOne и ZIK, а также их владельца Тараса Козака, который является соратником нардепа Виктора Медведчука. По словам президента, каналы занимались пропагандой и финансировались страной-агрессором.

Ранее РБК-Украина писало, что жена Медведчука Оксана Марченко имеет долю в структуре медиагруппы "1+1".

Отметим, год назад СБУ проводила обыски на телеканале "1+1" в связи с прослушкой тогдашнего премьер-министра Алексея Гончарука. Тогда Зеленский допустил, что после обысков возможен конфликт с владельцем телеканала Игорем Коломойским.

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