СБУ проводит проверку "1+1": хотят узнать, кто влияет на канал
Служба безопасности Украины проводит проверку по телеканалу "1+1". В спецслужбе хотят проверить, кто имеет влияние на информационную политику телеканала.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По словам Подоляка, данный телеканал "играет в политику", однако это нормально для конкурентной медийной среды.
"Проводится комплексная проверка по "1+1", в том числе СБУ, в связи с обязательным раскрытием основных бенефициаров телевещателей. Они должны проверить, кто является бенефициаром, какое влияние на управление оказывается, условно говоря, каково влияние на информационную политику с определенным пакетом акций…", - заявил Подоляк.
При этом он не видит проблемы в ныне существующих каналах, включая пул Порошенко, кроме пула Медведчука.
"Они идеологически могут нравиться или не нравиться. Но все они проукраинские каналы, за исключением пула Медведчука", - отметил Подоляк.
Напомним, в начале февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции на телеканалы "112", NewsOne и ZIK, а также их владельца Тараса Козака, который является соратником нардепа Виктора Медведчука. По словам президента, каналы занимались пропагандой и финансировались страной-агрессором.
Ранее РБК-Украина писало, что жена Медведчука Оксана Марченко имеет долю в структуре медиагруппы "1+1".
Отметим, год назад СБУ проводила обыски на телеканале "1+1" в связи с прослушкой тогдашнего премьер-министра Алексея Гончарука. Тогда Зеленский допустил, что после обысков возможен конфликт с владельцем телеканала Игорем Коломойским.