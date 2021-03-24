СБУ провела обшуки у агента НАБУ Шевченка

"Так, тривають слідчі дії. Офіційна і вичерпна інформація з цього приводу буде оприлюднена СБУ найближчим часом сьогодні", - відзначили в прес-службі.

Як заявив сам Євген Шевченко у своєму Facebook, СБУ шукала у нього російські контрабандні товари військового призначення, а також підозрює його у створенні незаконних збройних формувань. Обшук вже завершився, нічого вилучено не було. За його словами, завтра може відбутися суд з обрання запобіжного заходу.

А ось і власники того шматка дроту приїхали - шановна Служба безпеки України шукає у мене вдома російські контрабандні... Posted by Євген Шевченко on Wednesday, March 24, 2021

Пізніше він уточнив, що мова йде про події 2018 року, коли він з ветеранами планував створити охоронну компанію для роботи на США в Сирії і Афганістані. Але компанія так і не була створена.