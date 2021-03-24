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СБУ провела обшуки у агента НАБУ Шевченка

Новость на русском → Київ, Середа 24 березня 2021 12:56
СБУ провела обшуки у агента НАБУ Шевченка Фото: СБУ сьогодні провела чергові обшуки (ssu gov ua)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України провела обшуки у Євгена Шевченка - агента Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Подробиці справи обіцяють повідомити найближчим часом.

Інформацію про обшуки РБК-Україна підтвердили в прес-службі СБУ.

"Так, тривають слідчі дії. Офіційна і вичерпна інформація з цього приводу буде оприлюднена СБУ найближчим часом сьогодні", - відзначили в прес-службі.

Як заявив сам Євген Шевченко у своєму Facebook, СБУ шукала у нього російські контрабандні товари військового призначення, а також підозрює його у створенні незаконних збройних формувань. Обшук вже завершився, нічого вилучено не було. За його словами, завтра може відбутися суд з обрання запобіжного заходу.

А ось і власники того шматка дроту приїхали - шановна Служба безпеки України шукає у мене вдома російські контрабандні...

Posted by Євген Шевченко on Wednesday, March 24, 2021

Пізніше він уточнив, що мова йде про події 2018 року, коли він з ветеранами планував створити охоронну компанію для роботи на США в Сирії і Афганістані. Але компанія так і не була створена.

Нагадаємо, агент Євген Шевченко фігурував у скандалі з корупцією в оборонній сфері, два роки тому суд давав Державному бюро розслідувань доступ до документів НАБУ про діяльність цього агента. До цього в журналістському розслідуванні проекту "Наші гроші" стверджувалося, що співробітники Генпрокуратури, НАБУ і СБУ були причетні до корупційної схеми колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Про плани реформи СБУ читайте в матеріалі РБК-Україна "Служба пошуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи".

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