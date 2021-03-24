СБУ провела обыски у агента НАБУ Шевченко
Служба безопасности Украины провела обыски у Евгения Шевченко - агента Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Подробности дела обещают сообщить в ближайшее время.
Информацию об обысках РБК-Украина подтвердили в пресс-службе СБУ.
"Да, продолжаются следственные действия. Официальная и исчерпывающая информация по этому поводу будет обнародована СБУ в ближайшее время сегодня", - отметили в пресс-службе.
Как заявил сам Евгений Шевченко в своем Facebook, СБУ искала у него российские контрабандные товары военного назначения, а также подозревает его в создании незаконных вооруженных формирований. Обыск уже завершился, ничего изъято не было. По его словам, завтра может пройти суд по избранию меры пресечения.
А ось і власники того шматка дроту приїхали - шановна Служба безпеки України шукає у мене вдома російські контрабандні...Posted by Євген Шевченко on Wednesday, March 24, 2021
Позже он уточнил, что речь идет о событиях 2018 года, когда он с ветеранами планировал создать охранную компанию для работы на США в Сирии и Афганистане. Но компания так и не была создана.
Напомним, агент Евгений Шевченко фигурировал в скандале с коррупцией в оборонной сфере, два года назад суд давал Государственному бюро расследований доступ к документам НАБУ о деятельности этого агента. До этого в журналистском расследовании проекта "Наші гроші" утверждалось, что сотрудники Генпрокуратуры, НАБУ и СБУ были причастны к коррупционной схеме бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского.
О планах реформы СБУ читайте в материале РБК-Украина "Служба поиска врагов. Чем станет СБУ после реформы".