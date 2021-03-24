СБУ провела обыски у агента НАБУ Шевченко

"Да, продолжаются следственные действия. Официальная и исчерпывающая информация по этому поводу будет обнародована СБУ в ближайшее время сегодня", - отметили в пресс-службе.

Как заявил сам Евгений Шевченко в своем Facebook, СБУ искала у него российские контрабандные товары военного назначения, а также подозревает его в создании незаконных вооруженных формирований. Обыск уже завершился, ничего изъято не было. По его словам, завтра может пройти суд по избранию меры пресечения.

А ось і власники того шматка дроту приїхали - шановна Служба безпеки України шукає у мене вдома російські контрабандні... Posted by Євген Шевченко on Wednesday, March 24, 2021

Позже он уточнил, что речь идет о событиях 2018 года, когда он с ветеранами планировал создать охранную компанию для работы на США в Сирии и Афганистане. Но компания так и не была создана.