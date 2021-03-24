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СБУ провела обыски у агента НАБУ Шевченко

Новина українською → Киев, Среда 24 марта 2021 12:56
СБУ провела обыски у агента НАБУ Шевченко Фото: СБУ сегодня провела очередные обыски (ssu gov ua)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины провела обыски у Евгения Шевченко - агента Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Подробности дела обещают сообщить в ближайшее время.

Информацию об обысках РБК-Украина подтвердили в пресс-службе СБУ.

"Да, продолжаются следственные действия. Официальная и исчерпывающая информация по этому поводу будет обнародована СБУ в ближайшее время сегодня", - отметили в пресс-службе.

Как заявил сам Евгений Шевченко в своем Facebook, СБУ искала у него российские контрабандные товары военного назначения, а также подозревает его в создании незаконных вооруженных формирований. Обыск уже завершился, ничего изъято не было. По его словам, завтра может пройти суд по избранию меры пресечения.

А ось і власники того шматка дроту приїхали - шановна Служба безпеки України шукає у мене вдома російські контрабандні...

Posted by Євген Шевченко on Wednesday, March 24, 2021

Позже он уточнил, что речь идет о событиях 2018 года, когда он с ветеранами планировал создать охранную компанию для работы на США в Сирии и Афганистане. Но компания так и не была создана.

Напомним, агент Евгений Шевченко фигурировал в скандале с коррупцией в оборонной сфере, два года назад суд давал Государственному бюро расследований доступ к документам НАБУ о деятельности этого агента. До этого в журналистском расследовании проекта "Наші гроші" утверждалось, что сотрудники Генпрокуратуры, НАБУ и СБУ были причастны к коррупционной схеме бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского.

О планах реформы СБУ читайте в материале РБК-Украина "Служба поиска врагов. Чем станет СБУ после реформы".

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