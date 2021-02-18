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Сайт СБУ перестав працювати: що сталося

Новость на русском → Київ, Четвер 18 лютого 2021 17:55
Сайт СБУ перестав працювати: що сталося Фото: кібератака (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У четвер, 18 лютого, в Україні перестав працювати сайт Служби безпеки України. На веб-сторінку спецслужби йде потужна DDOS-атака.

Про це РБК-Україна розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

Атака на сайт триває вже не перший день. До атаки, як вважають у спецслужбі, може бути причетна Російська Федерація.

"Наразі сайт СБУ, дійсно, працює з певними технічними перебоями, оскільки на нього іде потужна DDOS-атака, вже не перший день. Очевидно, що вона пов’язана з останніми діями СБУ щодо захисту національних інтересів і протидії РФ, яка веде гібридну війну проти України, зокрема, і в інформаційному просторі", - розповів Дехтяренко.

Зараз фахівці спецслужби працюють над тим, аби якнайшвидше налагодити безперебійну роботу сайту, тому актуальні новини СБУ розміщує на офіційних сторінках у Facebook та Telegram.

Нагадаємо, наприкінці січня цього року Україна піддалася серйозній кібератаці, яка була пов'язана з ажіотажем довкола вакцин від коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що Кабмін вирішив створити резервне сховище державних даних на випадок кібератаки.

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