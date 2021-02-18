Сайт СБУ перестав працювати: що сталося

Атака на сайт триває вже не перший день. До атаки, як вважають у спецслужбі, може бути причетна Російська Федерація.

"Наразі сайт СБУ, дійсно, працює з певними технічними перебоями, оскільки на нього іде потужна DDOS-атака, вже не перший день. Очевидно, що вона пов’язана з останніми діями СБУ щодо захисту національних інтересів і протидії РФ, яка веде гібридну війну проти України, зокрема, і в інформаційному просторі", - розповів Дехтяренко.

Зараз фахівці спецслужби працюють над тим, аби якнайшвидше налагодити безперебійну роботу сайту, тому актуальні новини СБУ розміщує на офіційних сторінках у Facebook та Telegram.