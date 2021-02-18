ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сайт СБУ перестал работать: что произошло

Новина українською → Киев, Четверг 18 февраля 2021 17:55
Сайт СБУ перестал работать: что произошло Фото: кибератака (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В четверг, 18 февраля, в Украине перестал работать сайт Службы безопасности Украины. На веб-страницу спецслужбы идет мощная DDOS-атака.

Об этом РБК-Украина рассказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

Атака на сайт продолжается уже не первый день. К атаке, как считают в спецслужбе, может быть причастна Российская Федерация.

"Сейчас сайт СБУ, действительно, работает с определенными техническими перебоями, поскольку на него идет мощная DDOS-атака, уже не первый день. Очевидно, что она связана с последними действиями СБУ по защите национальных интересов и противодействию РФ, которая ведет гибридную войну против Украины, в частности, и в информационном пространстве", - рассказал Дехтяренко.

Сейчас специалисты спецслужбы работают над тем, чтобы как можно быстрее наладить бесперебойную работу сайта, поэтому актуальные новости СБУ размещает на официальных страницах в Facebook и Telegram.

Напомним, в конце января этого года Украина подверглась серьезной кибератаке, которая была связана с ажиотажем вокруг вакцин от коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что Кабмин решил создать резервное хранилище государственных данных в случае кибератаки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Служба безопасности Украины сайт кибератака
NEWS
Желтая зона. Каким будет карантин в Украине: новые правила
Желтая зона. Каким будет карантин в Украине: новые правила
DAILY
Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами