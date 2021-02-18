Сайт СБУ перестал работать: что произошло
В четверг, 18 февраля, в Украине перестал работать сайт Службы безопасности Украины. На веб-страницу спецслужбы идет мощная DDOS-атака.
Об этом РБК-Украина рассказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.
Атака на сайт продолжается уже не первый день. К атаке, как считают в спецслужбе, может быть причастна Российская Федерация.
"Сейчас сайт СБУ, действительно, работает с определенными техническими перебоями, поскольку на него идет мощная DDOS-атака, уже не первый день. Очевидно, что она связана с последними действиями СБУ по защите национальных интересов и противодействию РФ, которая ведет гибридную войну против Украины, в частности, и в информационном пространстве", - рассказал Дехтяренко.
Сейчас специалисты спецслужбы работают над тем, чтобы как можно быстрее наладить бесперебойную работу сайта, поэтому актуальные новости СБУ размещает на официальных страницах в Facebook и Telegram.
Напомним, в конце января этого года Украина подверглась серьезной кибератаке, которая была связана с ажиотажем вокруг вакцин от коронавируса.
Также РБК-Украина писало, что Кабмин решил создать резервное хранилище государственных данных в случае кибератаки.