САП оскаржила закриття справи проти Злочевського

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила рішення Печерського районного суду Києва про зобов’язання закрити справу проти екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського. Прокуратура направила оскарження до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

У прес-службі прокуратури зазначили, що відповідне рішення суду не надходило ні до Офісу генпрокурора, ні до САП. Про нього стало відомо 12 жовтня з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Мова йде про рішення Печерського районного суду Києві від 1 жовтня. Суд зобов’язав прокурора закрити справу щодо Злочевського від 17 листопада 2014 року.

Нагадаємо, у червні правоохоронці затримали тьрох осіб на хабарі керівництву Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це рекордний в історії України хабар - 6 млн доларів.

За даними слідства, гроші пропонувалися за закриття кримінальної справи, в якій фігурує екс-міністр уряду Миколи Азарова - Микола Злочевський. Йдеться про епізод, в якому Злочевський сприяв у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого "Реал Банку".

Зазначимо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили в розшук Злочевського.