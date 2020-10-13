САП обжаловала закрытие дела против Злочевского

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала решение Печерского районного суда Киева об обязательстве закрыть дело против экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. Прокуратура направила обжалование в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что соответствующее решение суда не поступало ни Офису генпрокурора, ни САП. О нем стало известно 12 октября с Единого государственного реестра судебных решений.

Речь идет о решении Печерского районного суда Киева от 1 октября. Суд обязал прокурора закрыть дело в отношении Злочевского от 17 ноября 2014 года.

Напомним, в июне правоохранители задержали трех человек на взятке руководству Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Это рекордная в истории Украины взятка в 6 млн долларов.

По данным следствия, деньги предлагались за закрытие уголовного дела, в котором фигурирует экс-министр правительства Николая Азарова - Николай Злочевский. Речь идет об эпизоде, в котором Злочевский содействие в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного "Реал Банк".

Отметим, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили в розыск Злочевского.