ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Не стосується інших": Зеленський зібрав медійників через блокування каналів Козака

Новость на русском → Київ, Середа 03 лютого 2021 20:51
"Не стосується інших": Зеленський зібрав медійників через блокування каналів Козака Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Санкції, введені проти нардепа Тараса Козака і його телеканалів, не загрожують свободі слова в Україні. І не стосуються зовсім інших каналів.

Про це заявив Володимир Зеленський, повідомляє Офіс президента.

Президент зустрівся з топ-менеджерами українських телеканалів і наголосив, що ситуація з санкціями має причину у вигляді фінансування з Росії та співпраці з терористичними організаціями.

"Це не має ніякого відношення до інших телеканалів. В Україні на сьогоднішній день немає загрози ні свободі слова, ні медіа-бізнесу", - сказав президент.

Наголошується, що керівники каналів підтримали вчорашнє рішення президента і РНБО.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов допустив, що після закриття каналів "112 Україна", NewsOne і ZIK введуть санкції і проти інших. Таких антиукраїнських каналів "дуже багато" в країні.

Нагадаємо, вчора ввечері президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти соратника нардепа Віктора Медведчука і трьох телеканалів.

Додамо, введення санкцій проти телеканалів Козака підтримали в Сполучених Штатах Америки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський
NEWS
"Не стосується інших": Зеленський зібрав медійників через блокування каналів Козака
Роман Тверденкоредактор стрічки новин "Не стосується інших": Зеленський зібрав медійників через блокування каналів Козака
DAILY
Михайло Федоров: Якщо потрібно буде зробити "COVID-паспорт" – зробимо швидко
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Михайло Федоров: Якщо потрібно буде зробити "COVID-паспорт" – зробимо швидко