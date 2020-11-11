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Російські миротворці в Нагірному Карабасі мають сирійський досвід

Новость на русском → Москва, Середа 11 листопада 2020 11:43
Російські миротворці в Нагірному Карабасі мають сирійський досвід Фото: російські військові (structure.mil.ru)
Автор: РБК-Україна

Майже усі перекинуns до Нагірного Карабаху російські миротворці мають сирійський досвід. На його території виставлять 16 спостережних постів.

Про це на брифінгу заявив начальник Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил РФ Сергій Рудськой, передає ТАСС.

За його словами, на даний час Вірменія і Азербайджан припинили бої в регіоні, а їх підрозділи зупинилися на зайнятих рубежах. Згідно з досягнутими домовленостями, на територію Нагірного Карабаху і в Лачинський коридор вводиться російський миротворчий контингент.

"На сьогоднішній день передові підрозділи контингенту Збройних сил Російської Федерації взяли під контроль Лачинський коридор і ділянку дороги Лачин - радгосп Лисогірський з виставленням тимчасових спостережних постів", - зазначив Рудськой.

Він також росказав, що російські військові при виконанні миротворчих завдань будуть використовувати авіацію і комплекси БПЛА. Відомо, що майже всі миротворці мають сирійський досвід.

Також повідомляється, що уздовж лінії зіткнення в Карабасі і Лачинського коридору виставлять 16 спостережних постів. На цих постах будуть збирати інформацію про можливі порушення, а також підтримувати безпеку руху.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що згідно з мирною угодою, в Нагірному Карабасі будуть миротворці тільки з Російської Федерації. Турецька сторона візьме участь у роботі моніторингового центру та буде контролювати перемир'я в регіоні.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що вірменські війська мають залишити Нагірний Карабах до кінця листопада.

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