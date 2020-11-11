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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе имеют сирийский опыт

Новина українською → Москва, Среда 11 ноября 2020 11:43
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе имеют сирийский опыт Фото: российские военные (structure.mil.ru)
Автор: РБК-Украина

Почти все направленные в Нагорный Карабах российские миротворцы имеют сирийский опыт. На его территории выставят 16 наблюдательных постов.

Об этом на брифинге заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время Армения и Азербайджан прекратили бои в регионе, а их подразделения остановились на занятых рубежах. Согласно достигнутым договоренностям, на территорию Нагорного Карабаха и в Лачинский коридор вводится российский миротворческий контингент.

"На сегодняшний день передовые подразделения контингента Вооруженных сил Российской Федерации взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин - совхоз Лысогорский с выставлением временных наблюдательных постов", - отметил Рудской.

Он также рассказал, что российские военные при выполнении миротворческих задач будут использовать авиацию и комплексы БПЛА. Известно, что почти все миротворцы имеют сирийский опыт.

Также сообщается, что вдоль линии соприкосновения в Карабахе и Лачинского коридора выставят 16 наблюдательных постов. На этих постах будут собирать информацию о возможных нарушениях, а также поддерживать безопасность движения.

Напомним, ранее сообщалось, что согласно мирному соглашению, в Нагорном Карабахе будут миротворцы только из Российской Федерации. Турецкая сторона примет участие в работе мониторингового центра и будет контролировать перемирие в регионе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армянские войска должны покинуть Нагорный Карабах до конца ноября.

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