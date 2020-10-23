Росія може ввести війська в Білорусь після 1 листопада, - Данілов

Російська Федерація після 1 листопада може ввести свої війська в Білорусь. Це може стати великим викликом для України, Польщі та Литви.

Про це під час Київського безпекового форуму, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

За його словами, зараз складно сказати зможе білоруський народ здобути перемогу над режимом Олександра Лукашенка, так як РФ буде робити все можливе, щоб впливати на процеси всередині Білорусі.

"Вони впливали там постійно, впливали через економічні фактори. Зараз вони будуть вирішувати питання залежно від того, як буде розвиватися ситуація після 1 листопада - виборів у Молдові. Ми вважаємо, що вони можуть увійти в більш жорстоку ситуацію і заходити своїми військами на території Білорусі", - сказав Данілов.

Він додав, що Росія ніколи не приховувала планів щодо бажання повернути вплив в Україні та Білорусі.

Нагадаємо, у Білорусі з серпня тривають протести проти режиму Лукашенка. Раніше Путін заявляв, що Росія підготувала силовиків для Білорусі на прохання Олександра Лукашенка.

При цьому в Кремлі повідомляли, що поки не бачать сенсу у введенні військ в Білорусь.