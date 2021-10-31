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Росія відновила нарощування військ на кордоні з Україною, - WP

Автор: Анастасія Рокитна

Російські війська черговий раз починають накопичуватися біля кордонів України. Через це стривожені чиновники в США і Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Washington Post.

Деякі офіційні особи в США і країнах Європи фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною. Співрозмовники видання повідомили, що бачать "незвичайні переміщення техніки і військових на західному фланзі Росії".

Це посилило побоювання, що виникли в квітні, коли країни Заходу закликали російську сторону відвести військових від українського кордону.

Як пише WP, останні дні в соціальних мережах з'явилися відеозаписи, на яких показані російські військові ешелони і автоколони, що перевозять техніку на південь і захід Росії.

У США і ЄС почали фіксувати переміщення військ після завершення російсько-білоруських навчань "Захід-2021" (пройшли з 10 по 15 вересня на 14 полігонах в обох країнах).

Сили 41-ї загальновійськової армії Росії, які базуються в Новосибірську, приєдналися до угруповання біля українських кордонів замість того, щоб повернутися в місце своєї дислокації. Аналогічна ситуація з 1-ю гвардійською танковою армією - з-під Москви її перекинули в бік України.

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