ru ua
Нд, 31 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Росія відновила нарощування військ на кордоні з Україною, - WP

Новость на русском →
Київ, Неділя 31 жовтня 2021 12:15
Росія відновила нарощування військ на кордоні з Україною, - WP Фото: Росія знову нарощує війська на кордоні з Україною (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Російські війська черговий раз починають накопичуватися біля кордонів України. Через це стривожені чиновники в США і Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Washington Post.

Деякі офіційні особи в США і країнах Європи фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною. Співрозмовники видання повідомили, що бачать "незвичайні переміщення техніки і військових на західному фланзі Росії".

Це посилило побоювання, що виникли в квітні, коли країни Заходу закликали російську сторону відвести військових від українського кордону.

Як пише WP, останні дні в соціальних мережах з'явилися відеозаписи, на яких показані російські військові ешелони і автоколони, що перевозять техніку на південь і захід Росії.

У США і ЄС почали фіксувати переміщення військ після завершення російсько-білоруських навчань "Захід-2021" (пройшли з 10 по 15 вересня на 14 полігонах в обох країнах).

Сили 41-ї загальновійськової армії Росії, які базуються в Новосибірську, приєдналися до угруповання біля українських кордонів замість того, щоб повернутися в місце своєї дислокації. Аналогічна ситуація з 1-ю гвардійською танковою армією - з-під Москви її перекинули в бік України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Війська РФ
NEWS
Нові ПДР, обов'язкова вакцинація та кредит від МВФ: що чекає на Україну в листопаді
Нові ПДР, обов'язкова вакцинація та кредит від МВФ: що чекає на Україну в листопаді
DAILY
Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Борис Філатов: Владі вистачило мудрості, щоб далі не з'ясовувати стосунки з місцевими елітами