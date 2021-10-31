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Россия возобновила наращивание войск на границе с Украиной, - WP

Новина українською →
Киев, Воскресенье 31 октября 2021 12:15
Россия возобновила наращивание войск на границе с Украиной, - WP Фото: Россия снова наращивает войска на границе с Украиной (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Российские войска в очередной раз начинают накапливаться у границ Украины. Из-за этого встревожены чиновники в США и Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Washington Post.

Некоторые официальные лица в США и странах Европы фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной. Собеседники издания сообщили, что видят "необычные перемещения техники и военных на западном фланге России".

Это усилило опасения, возникшие в апреле, когда страны Запада призывали российскую сторону отвести военных от украинской границы.

Как пишет WP, в последние дни в социальных сетях появились видеозаписи, на которых показаны российские военные эшелоны и автоколонны, перевозящие технику на юг и запад России.

В США и ЕС начали фиксировать перемещения войск после завершения российско-белорусских учений "Запад-2021" (прошли с 10 по 15 сентября на 14 полигонах в обеих странах).

Силы 41-й общевойсковой армии России, которые базируются в Новосибирске, присоединились к группировке около украинских границ вместо того, чтобы вернуться в место своей дислокации. Аналогична ситуация с 1-й гвардейской танковой армией - из-под Москвы ее перебросили в сторону Украины.

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