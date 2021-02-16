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Росія може повернутися до Договору з відкритого неба: названо умова

Автор: РБК-Україна

Російська Федерація готова повернутися до Договору про відкрите небо тільки в тому випадку, якщо Сполучені Штати зроблять те ж саме. Однак Росія не буде довго чекати рішення США.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, передають "РИА Новости".

"Ми залишаємо двері відкритими. Але колеги у Вашингтоні та інших натівських столицях повинні розуміти, що ми теж не будемо чекати до нескінченності, коли вони зберуться, нарешті, з думками, що у себе там проаналізують, зважать "за" і "проти", і визначаться, готові або не готові повернутися в США ДОН", - заявив він.

Рябков зазначив, що процедура виходу з Договору з відкритого неба, яке початку Москва, все ще триває і буде завершена, "якщо до того часу США не повідомлять нас про готовність повернутися до положень угоди".

"Росія передасть депозитаріям - це Угорщина і Канада - ноту про те, що вона виходить з Договору. І з того моменту розпочнеться шестимісячний строк, визначений самим договором, що передує моменту офіційного виходу", - додав він.

Зазначимо, що Договір з відкритого неба - це багатостороння угода, що дозволяє здійснювати вільні польоти неозброєних розвідувальних літальних апаратів у повітряному просторі країн-підписантів.

Договір був укладений 24 березня 1992 року в столиці Фінляндії представниками 23 держав-членів ОБСЄ. Серед підписантів були США і Росія.

Нагадаємо, в середині січня Міністерство закордонних справ Росії повідомило, що РФ виходить з Договору з відкритого неба. Як причину виходу зазначено відсутність прогресу в усуненні перешкод для роботи Договору в нових умовах.

22 листопада минулого року США офіційно вийшли з Договору з відкритого неба. У Вашингтоні заявили, що причиною цього стало невиконання Росією своїх зобов'язань в рамках цього договору.

21 травня чинний президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з Договору з відкритого неба. Трамп заявив, що Росія не дотримується угоди.

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Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати Америкиоткрытое небодоговор
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