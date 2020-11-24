Росія в ТКГ фактично визнала себе стороною конфлікту на Донбасі, - Арестович

Російська Федерація на сьогоднішньому засіданні Тристоронньої контактної групи фактично визнала себе стороною конфлікту на Донбасі. Тепер переговорний процес в рамках ТКГ може пожвавитися.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

Як розповів Арестович, фактичним визнанням своєї безпосередньої участі у війні на Донбасі є підтримка росіянами запропонованого бойовиками плану щодо Донбасу

"Для мене це фактично означає, що Росія визнала себе стороною конфлікту. Не посередником, як вони старанно удають всі 6 років, а стороною конфлікту, бо підтримали заяви такого рівня", - зазначив він.

Те, що Росія визнає себе стороною конфлікту на Донбасі, як пояснив Арестович, може сприяти збереженню або ж посиленню санкцій проти неї.

"Тепер ми починаємо розмовляти з РФ, а вона перестає вдавати посередника. Вже майже рік з підписання нормандських домовленостей і виникає питання, хто має відповідати за їх не виконання. Оскільки ми маємо підтримку Німеччини, Франції та нової адміністрації США, то винним може опинитися безпосередньо Путін", - додав речник української делегації.

Нагадаємо, сьогодні Росія в ТКГ підтримала план дій щодо Донбасу, який запропонували бойовики "ДНР". Українська сторона попросила представників Росії письмово підтвердити свою позицію.