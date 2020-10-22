Якщо Росія зважиться на ескалацію, матиме потужну відсіч, - Данілов

У Раді національної безпеки та оборони (РНБО) України обіцяють потужну відсіч Російській Федерації у разі ескалації. Секретар РНБО заявив, що Україна обов’язково здобуде перемогу у війні, яку розв’язала РФ.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час прямого включення з Вашингтоном, організованого Центром американсько-українських відносин, Українським конгресовим комітетом Америки та Американською радою з питань зовнішньої політики.

Він повідомив, що на оборонні потреби виділяється не менше 5% ВВП, а запланований у проекті бюджету на 2021 рік обсяг фінансування сектору безпеки і оборони України становить 5,93% від ВВП.

"Якщо раптом РФ зважиться на ескалацію, матиме потужну відсіч", - заявив Данілов.

За його словами, Росія вкладає шалені гроші у політичні сили, розраховані на російський сегмент і саме на російськомовне населення.

"Ви знаєте, що пан Лавров зробив свого часу заяву, коли він сказав, що вони захищають у всьому світі не росіян, а російськомовних. Тому просування російської мови для них є домінантою не тільки в Україні, а й у всьому світі. Вони у це вкладають великі кошти", - заявив він.

Секретар РНБО не виключає також військової ескалації Росії проти України в найближчі місяці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки.

Також Данілов заявляв, що якщо Україні не вдасться домовитися з Російською Федерацією про врегулювання ситуації на Донбасі, то Києву доведеться вдатися до інших рішень.