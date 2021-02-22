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Росія намагається зірвати відкриття "Кримської платформи", - Кулеба

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 лютого 2021 13:56
Росія намагається зірвати відкриття "Кримської платформи", - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав правильним шляхом відкриття "Кримської платформи". Втім, Росія намагається його зірвати.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий".

Кулеба розповів, що отримує з різних відкритих і закритих каналів інформацію про те, який "кіпіш" і нервову реакцію викликають такі дії України в Російській Федерації.

"Тобто там вже мобілізовані всі на протидію цій ініціативи. Поставлені дві задачі. Перша - дискредитувати "Кримську платформу" на старті як таку. І друге - зірвати участь світових лідерів в її інавгураційному саміті, який відбудеться в серпні", - розповів він.

За його словами, така реакція Росії означає, що "вони бояться і що вони розуміють ті загрози, які ми несемо їм зі створенням "Кримської платформи".

Раніше повідомлялось, що Україна разом з міжнародними партнерами працює над посиленням політичного тиску на Російську Федерацію.

Нагадаємо, "Кримську платформу" запустять і на базі ПАРЄ. Це додаткова площадка для обговорення порушень прав людини на окупованому півострові.

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