Росія вже відправила миротворців в Нагорний Карабах

Росія вже відправила в Нагорний Карабах миротворчий контингент. Відповідні домовленості були досягнуті в ніч на 10 листопада.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

В Міноборони РФ зазначили, що миротворці вирушили в Карабах літаками військово-транспортної авіації Іл-76 з аеродрому Ульяновська. Основний контингенту складуть підрозділи 15-ї окремої мотострілкової бригади Центрального військового округу.

Нагадаємо, напередодні прем'єр президенти Вірменії та Азербайджану і РФ підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабасі з 10 листопада.

Згідно з документом, в зону конфлікту в Нагірному Карабасі будуть введені російські миротворці.

Очікується, що уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинського коридору розгортається миротворчий контингент РФ у кількості 1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що до складу миротворчої місії увійде російський і турецький контингент.