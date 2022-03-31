Росія оголосила газову війну Заходу, – Єрмак
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував рішення російського президента Володимира Путіна перевести розрахунки за газ із Європою у рублі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Єрмака.
Керівник Офісу президента констатував оголошення Росією газової війни. На його думку, Кремль пішов у ва-банк після відмови країн-членів ЄС і "Великої сімки" платитити за російський газ у рублях.
"Росіяни порушують всі умови ринку та логіки заради порятунку рубля. Захід зараз має відповідати максимально жорстко – відмовою від російських енергоносіїв. Хтось не зможе це зробити швидко, але інакшого виходу на майбутнє вже немає. Ембарго на російські нафту та газ має стати пріоритетом для всіх", – написав Єрмак.
Нагадаємо, що президент РФ Путін підписав указ про розрахунки за газ із західними країнами в рублях.
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