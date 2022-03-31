Росія оголосила газову війну Заходу, – Єрмак

Керівник Офісу президента констатував оголошення Росією газової війни. На його думку, Кремль пішов у ва-банк після відмови країн-членів ЄС і "Великої сімки" платитити за російський газ у рублях.

"Росіяни порушують всі умови ринку та логіки заради порятунку рубля. Захід зараз має відповідати максимально жорстко – відмовою від російських енергоносіїв. Хтось не зможе це зробити швидко, але інакшого виходу на майбутнє вже немає. Ембарго на російські нафту та газ має стати пріоритетом для всіх", – написав Єрмак.