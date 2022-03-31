Россия объявила газовую войну Западу, – Ермак

Руководитель Офиса президента констатировал оглашение Россией газовой войны. По его мнению, Кремль пошел в ва-банк после отказа стран-членов ЕС и "Большой семерки" платить за российский газ в рублях.

"Россияне нарушают все условия рынка и логики ради спасения рубля. Запад сейчас должен отвечать максимально жестко – отказом от российских энергоносителей. Кто-то не сможет это сделать быстро, но иного выхода на будущее уже нет. Эмбарго на российские нефть и газ должны стать приоритетом для всех", – написал Ермак.