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Росія почала призов жителів ОРДЛО до своєї армії, - Лисянський

Новость на русском → Київ, П'ятниця 27 листопада 2020 15:54
Росія почала призов жителів ОРДЛО до своєї армії, - Лисянський Фото: Павло Лисянський (facebook.com/pavllis)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація почала призов жителів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) до своєї армії. На службу закликають чоловіків з російськими паспортами.

Про це на прес-конференції заявив представник уповноваженого Верховної ради з прав людини у Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.

За його словами, з 2019 року Росія роздає на окупованому Донбасі свої паспорти.

"І зараз там нарощується потенціал видачі цих паспортів. І вже, як мені доповідають правозахисники, є громадяни, які отримали російські паспорти, і їх вже призивають до Збройних сил Російської Федерації", - заявив Лисянський.

За його словами, у жителя ОРДЛО з російським паспортом немає права на російську пенсію, але є обов'язок служити в армії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна розширила перелік не визнаних паспортів Росії. Зокрема, тепер не визнаються документи, видані в Ростовській області та Краснодарському краї.

До цього заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов заявляв, що Україна не буде переслідувати жителів ОРДЛО і Криму, які отримали російські паспорти.

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