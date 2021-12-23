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Росія хоче добросусідських відносин з Україною: Путін зробив заяву

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Москва, Четвер 23 грудня 2021 13:41
Росія хоче добросусідських відносин з Україною: Путін зробив заяву Фото: президент Росії Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Російської Федерації Володимир Путін зробив нову заяву про українсько-російські відносини. Каже, що хоче "добросусідських відносин".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву президента РФ на прес-конференції.

У той же час, він заявив, то президент України Володимир Зеленський нібито потрапив під вплив "нациків".

"Росія хоче добросусідських відносин з Україною, але їх практично неможливо вибудувати з нинішнім керівництвом країни", - заявив він.

Зазначимо, раніше Путін заявив про готовність діалогу з Зеленським. Але про ніяку організацію зустрічі мови поки немає.

Нагадаємо, Володимир Путін назвав умову ненападу на Україну.

Він також відповів, чи готується Росія до війни з Україною.

Раніше президент РФ назвав причину окупації Криму.

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