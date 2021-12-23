Росія хоче добросусідських відносин з Україною: Путін зробив заяву
Фото: президент Росії Володимир Путін (GettyImages)
Президент Російської Федерації Володимир Путін зробив нову заяву про українсько-російські відносини. Каже, що хоче "добросусідських відносин".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву президента РФ на прес-конференції.
У той же час, він заявив, то президент України Володимир Зеленський нібито потрапив під вплив "нациків".
"Росія хоче добросусідських відносин з Україною, але їх практично неможливо вибудувати з нинішнім керівництвом країни", - заявив він.
Зазначимо, раніше Путін заявив про готовність діалогу з Зеленським. Але про ніяку організацію зустрічі мови поки немає.
Нагадаємо, Володимир Путін назвав умову ненападу на Україну.
Він також відповів, чи готується Росія до війни з Україною.