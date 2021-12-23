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Россия хочет добрососедских отношений с Украиной: Путин сделал заявление

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Москва, Четверг 23 декабря 2021 13:41
Россия хочет добрососедских отношений с Украиной: Путин сделал заявление Фото: президент России Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал новое заявление об украинской-российских отношениях. Говорит, что хочет "добрососедских отношений".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление президента РФ на пресс-конференции.

В то же время, он заявил, то президент Украины Владимир Зеленский якобы попал под влияние "нациков".

"Россия хочет добрососедских отношений с Украиной, но их практически невозможно выстроить с нынешним руководством страны", - заявил он.

Отметим, ранее Путин заявил о готовности диалога с Зеленским. Но о никакой организации встречи речи пока нет.

Напомним, Владимир Путин назвал условие ненападения на Украину.

Он также ответил, готовится ли Россия к войне с Украиной.

Ранее президент РФ назвал причину оккупации Крыма.

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