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У Росії відповіли, чи закінчиться війна на Донбасі найближчим часом

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Москва, П'ятниця 31 грудня 2021 11:52
У Росії відповіли, чи закінчиться війна на Донбасі найближчим часом Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що війна на Донбасі далека від завершення. Знову в цьому звинуватив Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

За його словами, українська влада "не збирається робити кроки з врегулювання конфлікту на Донбасі на безальтернативній основі мінського "Комплексу заходів".

"Триваюча в Україні вже восьмий рік війна далека від завершення", - заявив він.

Лавров бачить в діях України "мілітаристські устремління".

Нагадаємо, близько сотні танків, "Гради" і гаубиці розмістили окупанти, порушуючи домовленості.

Раніше Росія заявила про готовність застосувати армію за кордоном для "захисту своїх громадян".

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