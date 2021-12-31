У Росії відповіли, чи закінчиться війна на Донбасі найближчим часом

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що війна на Донбасі далека від завершення. Знову в цьому звинуватив Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " РИА Новости ".

За його словами, українська влада "не збирається робити кроки з врегулювання конфлікту на Донбасі на безальтернативній основі мінського "Комплексу заходів".

"Триваюча в Україні вже восьмий рік війна далека від завершення", - заявив він.

Лавров бачить в діях України "мілітаристські устремління".