У Росії відповіли, чи закінчиться війна на Донбасі найближчим часом
Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (Getty Images)
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що війна на Донбасі далека від завершення. Знову в цьому звинуватив Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".
За його словами, українська влада "не збирається робити кроки з врегулювання конфлікту на Донбасі на безальтернативній основі мінського "Комплексу заходів".
"Триваюча в Україні вже восьмий рік війна далека від завершення", - заявив він.
Лавров бачить в діях України "мілітаристські устремління".