В России ответили, закончится ли война на Донбассе в ближайшее время

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что война на Донбассе далека от завершения. Опять в этом обвинил Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " РИА Новости ".

По его словам, украинские власти "не собираются предпринимать шаги по урегулированию конфликта на Донбассе на безальтернативной основе минского "Комплекса мер".

"Длящаяся в Украине уже восьмой год война далека от завершения", - заявил он.

Лавров видит в действиях Украины "милитаристские устремления".