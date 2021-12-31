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В России ответили, закончится ли война на Донбассе в ближайшее время

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Москва, Пятница 31 декабря 2021 11:52
В России ответили, закончится ли война на Донбассе в ближайшее время Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что война на Донбассе далека от завершения. Опять в этом обвинил Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

По его словам, украинские власти "не собираются предпринимать шаги по урегулированию конфликта на Донбассе на безальтернативной основе минского "Комплекса мер".

"Длящаяся в Украине уже восьмой год война далека от завершения", - заявил он.

Лавров видит в действиях Украины "милитаристские устремления".

Напомним, около сотни танков, "Грады" и гаубицы разместили оккупанты, нарушая договоренности.

Ранее Россия заявила о готовности применить армию за рубежом для "защиты своих граждан".

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