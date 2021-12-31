В России ответили, закончится ли война на Донбассе в ближайшее время
Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (Getty Images)
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что война на Донбассе далека от завершения. Опять в этом обвинил Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".
По его словам, украинские власти "не собираются предпринимать шаги по урегулированию конфликта на Донбассе на безальтернативной основе минского "Комплекса мер".
"Длящаяся в Украине уже восьмой год война далека от завершения", - заявил он.
Лавров видит в действиях Украины "милитаристские устремления".