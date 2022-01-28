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У Росії відповіли, чи буде нова війна

Автор: Анастасія Рокитна

Голова Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не хоче війни. Але нібито не дозволить ігнорувати "свої інтереси".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

Він заявив, що "грубо наступати на свої інтереси Росія не дозволить".

"Якщо це залежить від Росії - війни не буде", - оцінив перспективи війни Сергій Лавров.

Загроза нового нападу Росії

Біля українських кордонів знаходяться понад 100 тисяч російських військових, а також військова техніка. Захід попереджає про загрозу нового вторгнення. Влада України, у свою чергу, каже, що все під контролем і не потрібно панікувати.

Сполучені Штати Америки, тим часом, скликали засідання Ради Безпеки ООН з приводу загрози російського військового вторгнення в Україну на 31 січня.

У РФ, у свою чергу, кажуть, що навіть думка про можливість війни Росії з Україною є "неприйнятною". Хоча на сході України, а саме на території Донецької та Луганської областей, тривають бойові дії.

Нагадаємо, глава МЗС України Кулеба назвав чотири напрямки стримування Російської Федерації.

Крім того, за словами експертів, санкції проти Кремля, які може ввести Захід у разі нового російського вторгнення в Україну, можуть особливо відбитися на держбюджеті РФ, особливо чутливим буде удар по основі російського експорту - нафті і газу.

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