У Росії відповіли, чи буде нова війна

Він заявив, що "грубо наступати на свої інтереси Росія не дозволить".

"Якщо це залежить від Росії - війни не буде", - оцінив перспективи війни Сергій Лавров.

Загроза нового нападу Росії

Біля українських кордонів знаходяться понад 100 тисяч російських військових, а також військова техніка. Захід попереджає про загрозу нового вторгнення. Влада України, у свою чергу, каже, що все під контролем і не потрібно панікувати.

Сполучені Штати Америки, тим часом, скликали засідання Ради Безпеки ООН з приводу загрози російського військового вторгнення в Україну на 31 січня.

У РФ, у свою чергу, кажуть, що навіть думка про можливість війни Росії з Україною є "неприйнятною". Хоча на сході України, а саме на території Донецької та Луганської областей, тривають бойові дії.