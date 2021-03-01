RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

РФ пришвидшено будує "Північний потік-2", ігноруючи на шляху хімречовини часів війни

Автор: Анастасія Рокитна

Росія продовжує прискорювати роботи з прокладання газопроводу "Північний потік-2". Втім, є небезпека із захороненими на дні в районі острова Бронхольм хімічними отруйними речовинами часів Другої світової війни.

Про це повідомляє прес-центр Служби зовнішньої розвідки України.

За даними служби, маршрут трубопроводу "Північний потік 2" проходить поруч із цією зоною.

"Швидкі темпи прокладання труби в Данських водах в умовах збільшуваного політичного пресингу з боку керівних компаній щодо необхідності якнайшвидшого завершення робіт призводять до зростання загроз не лише екології, але й життю та здоров’ю членів екіпажу", - повідомляє служба.

Упродовж останніх щонайменше 35 років такі контейнери та боєприпаси періодично випадково виявляють на сході та півдні від о. Бронхольм.

Єдиним трубоукладачем у Росії з DP виявився "Академик Черский", але його технічний стан не дає змоги й досі почати роботи.

"Тепер у водах Данії працює трубоукладач "Фортуна", що використовує 12 якорів для свого позиціонування. І кожен з них ризикує зачепити небезпечний об’єкт на дні", - наголосили в СЗРУ.

Росіяни в терміновому порядку доставили на задіяні в роботах судна ампули з атропіном (антидот при отруєнні бойовими отруйними речовинами), але небезпека лишається, зазначили в українській службі.

Раніше Держдеп США повідомляв, що через загрозу санкцій проти "Північного потоку-2" 18 європейських компаній вже залишили проект або знаходяться на стадії виходу.

Детальніше про ситуацію з газопроводом читайте в матеріалі РБК-Україна "Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Північний потік-2
Читайте також
У Німеччині пояснили, чому не можуть відмовитися від "Північного потоку-2"
У Держдепі США виключили переговори про угоду з Німеччиною щодо "Північного потоку-2"
Прогноз погоди