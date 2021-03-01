РФ пришвидшено будує "Північний потік-2", ігноруючи на шляху хімречовини часів війни

Росія продовжує прискорювати роботи з прокладання газопроводу "Північний потік-2". Втім, є небезпека із захороненими на дні в районі острова Бронхольм хімічними отруйними речовинами часів Другої світової війни.

За даними служби, маршрут трубопроводу "Північний потік 2" проходить поруч із цією зоною.

"Швидкі темпи прокладання труби в Данських водах в умовах збільшуваного політичного пресингу з боку керівних компаній щодо необхідності якнайшвидшого завершення робіт призводять до зростання загроз не лише екології, але й життю та здоров’ю членів екіпажу", - повідомляє служба.

Упродовж останніх щонайменше 35 років такі контейнери та боєприпаси періодично випадково виявляють на сході та півдні від о. Бронхольм.

Єдиним трубоукладачем у Росії з DP виявився "Академик Черский", але його технічний стан не дає змоги й досі почати роботи.

"Тепер у водах Данії працює трубоукладач "Фортуна", що використовує 12 якорів для свого позиціонування. І кожен з них ризикує зачепити небезпечний об’єкт на дні", - наголосили в СЗРУ.

Росіяни в терміновому порядку доставили на задіяні в роботах судна ампули з атропіном (антидот при отруєнні бойовими отруйними речовинами), але небезпека лишається, зазначили в українській службі.