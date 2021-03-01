РФ ускоренно строит "Северный поток-2", игнорируя на пути химвещества времен войны

Россия продолжает ускорять работы по прокладке газопровода "Северный поток-2". Однако, есть опасность из-за захороненных на дне в районе острова Бронхольм химических отравляющих веществ времен Второй мировой войны.

По данным службы, маршрут трубопровода "Северный поток 2" проходит рядом с этой зоной.

"Быстрые темпы прокладки трубы в Датских водах в условиях увеличенного политического прессинга со стороны управляющих компаний о необходимости скорейшего завершения работ приводят к росту угроз не только экологии, но и жизни и здоровью членов экипажа", - сообщает служба.

На протяжении последних по меньшей мере 35 лет такие контейнеры и боеприпасы периодически случайно обнаруживают на востоке и юге от о. Бронхольм.

Единственным трубоукладчиком в России с DP оказался "Академик Черский", но его техническое состояние не позволяет и до сих пор начать работы.

"Теперь в водах Дании работает трубоукладач "Фортуна", что использует 12 якорей для своего позиционирования. И каждый из них рискует задеть опасный объект на дне", - подчеркнули в СЗРУ.

Россияне в срочном порядке доставили на задействованные в работах судна ампулы с атропином (антидот при отравлении боевыми отравляющими веществами), но опасность остается, отметили в украинской службе.