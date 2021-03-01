ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

РФ ускоренно строит "Северный поток-2", игнорируя на пути химвещества времен войны

Новина українською → Киев, Понедельник 01 марта 2021 14:42
РФ ускоренно строит "Северный поток-2", игнорируя на пути химвещества времен войны Фото: "Северный поток-2" (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Россия продолжает ускорять работы по прокладке газопровода "Северный поток-2". Однако, есть опасность из-за захороненных на дне в районе острова Бронхольм химических отравляющих веществ времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает пресс-центр Службы внешней разведки Украины.

По данным службы, маршрут трубопровода "Северный поток 2" проходит рядом с этой зоной.

"Быстрые темпы прокладки трубы в Датских водах в условиях увеличенного политического прессинга со стороны управляющих компаний о необходимости скорейшего завершения работ приводят к росту угроз не только экологии, но и жизни и здоровью членов экипажа", - сообщает служба.

РФ ускоренно строит &quot;Северный поток-2&quot;, игнорируя на пути химвещества времен войны

На протяжении последних по меньшей мере 35 лет такие контейнеры и боеприпасы периодически случайно обнаруживают на востоке и юге от о. Бронхольм.

Единственным трубоукладчиком в России с DP оказался "Академик Черский", но его техническое состояние не позволяет и до сих пор начать работы.

"Теперь в водах Дании работает трубоукладач "Фортуна", что использует 12 якорей для своего позиционирования. И каждый из них рискует задеть опасный объект на дне", - подчеркнули в СЗРУ.

Россияне в срочном порядке доставили на задействованные в работах судна ампулы с атропином (антидот при отравлении боевыми отравляющими веществами), но опасность остается, отметили в украинской службе.

Ранее Госдеп США сообщал, что из-за угрозы санкций против "Северного потока-2" 18 европейских компаний уже покинули проект или находятся на стадии выхода.

Подробнее о ситуации с газопроводом читайте в материале РБК-Украина "Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это грозит Украине".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Северный поток-2
NEWS
Опять локдаун. "Красная зона" карантина в Украине расширяется: какие области под угрозой
Опять локдаун. "Красная зона" карантина в Украине расширяется: какие области под угрозой
DAILY
На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина"
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина"