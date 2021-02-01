Результати локдауну та вакцинація: у Раді хочуть заслухати Степанова

У Верховній раді хочуть заслухати главу Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова на годині запитань до уряду. Міністра хочуть заслухати з приводу результатів локдауну та вакцинації.

Про це у ході погоджувальної ради парламенту заявив перший замглави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Треба послухати пана Степанова на годині запитань до уряду", - сказав нардеп.

Корнієнко зазначив, що у парламенті очікують від глави МОЗ інформації по програмі вакцинації.

"Щоб він нам прозвітував і щодо програми вакцинації у першу чергу, це головне питання має бути. І щодо того, які все-таки результати були локдауну, бо ми його (Степанова, - ред.) не чули ще після локдауну. Чи були досягнуті ті ціли, які ми ставили, коли обмежували діяльність у першу чергу малого бізнесу, креативних індустрій", - сказав депутат.

Пізніше спікер ВР Дмитро Разумков оголосив, що фракції підтримали звіт Степанова на годині запитань до уряду в п'ятницю. Також звучали пропозиції викликати головним доповідачем міністра оборони.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 2030 нових випадків коронавірусу. Це мінімальне число нових випадків з 27 серпня, коли було зафіксовано 1974 заражень.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не знаходиться у пріоритеті країн для отримання вакцини від коронавірусу.

Так, в Україні в лютому планується початок вакцинації від COVID-19. Згідно з планом вакцинації, який представив Кабінет міністрів, в лютому-березні хочуть прищепити 367 тисяч медиків стаціонарів і учасники ООС.