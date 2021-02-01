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Результаты локдауна и вакцинация: в Раде хотят заслушать Степанова

Новина українською → Украина, Понедельник 01 февраля 2021 11:22
Результаты локдауна и вакцинация: в Раде хотят заслушать Степанова Фото: Максим Степанов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Верховной раде хотят заслушать главу Министерства здравоохранения Максима Степанова на часе вопросов к правительству. Министра хотят заслушать по поводу результатов локдауна и вакцинации.

Об этом в ходе согласительного совета парламента заявил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Надо послушать господина Степанова на часе вопросов к правительству", - сказал нардеп.

Корниенко отметил, что в парламенте ждут от главы Минздрава информации по программе вакцинации.

"Чтобы он нам отчитался и о программе вакцинации в первую очередь, это главный вопрос должен быть. И о том, какие все-таки результаты были локдауна, потому что мы его (Степанова, - ред.) не слышали еще после локдауна. Были достигнуты те цели, которые мы ставили, когда ограничивали деятельность в первую очередь малого бизнеса, креативных индустрий", - сказал депутат.

Позже спикер ВР Дмитрий Разумков объявил, что фракции поддержали отчет Степанова на часе вопросов к правительству в пятницу. Также звучали предложения вызвать главным докладчиком министра обороны.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 2030 новых случаев коронавируса. Это минимальное число новых случаев с 27 августа, когда было зафиксировано 1974 заражений.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не находится в приоритете стран для получения вакцины от коронавируса.

Так, в Украине в феврале планируется начало вакцинации от COVID-19. Согласно плану вакцинации, который представил Кабинет министров, в феврале-марте хотят привить 367 тысяч медиков стационаров и участники ООС.

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