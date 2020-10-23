Резніков: білоруська опозиція має визначитися з позицією щодо Криму

Білоруська опозиція повинна чітко висловити свою позицію щодо російської окупації Криму. Від позиції білоруської опозиції щодо агресії Росії залежить те, чи підтримає її Україна.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Ви (білоруська опозиція - ред.) маєте чітко висловитися, що Крим є українським і Донбас - це Україна",- звернувся він до опозиціонерки Вероніки Цепкало.

Зі свого боку Цепкало заявила, що зараз не час для обговорення питання окупації Криму.

"Давайте про це питання поговоримо пізніше. У нас зараз гловне питання - це звільнити нашу країну від окупації Лукашенка. Якби наша позиція допомогла вирішити конфлікт між Україною та Росією, ми б обов'язково висловилися. Нам потрібні добросусідські відносини як з Росією, так і з Україною", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановска висловила свою позицію щодо окупації Криму: Крим "de jure" український, а "de facto" - російський.

В "передвиборному" випуск шоу "Свобода слова Савіка Шустера" експерти підняли важливе питання: місцеві вибори 25 жовтня приведуть Україну до катастрофи чи до розквіту? Гості в студії, серед яких, зокрема, Давид Арахамія, Юлія Тимошенко, Кіра Рудик, Володимир Гройсман та інші поміркували над тим, кому адресований виступ Володимира Зеленського у Верховній Раді і про те, скільки українців готові віддати свій голос за гроші.

Новий випуск ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" від 23 жовтня

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував свою нещодавню резонансну заяву про скорочення української армії.

Арахамія виправдався за скандальні слова про скорочення української армії

Крім того, у Зеленського прокоментували перше питання, на який українці зможуть відповісти 25 жовтня. Мова йде про ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах.

Роман Лещенко прокоментував питання довічного ув'язнення за корупцію

А ось Юлія Тимошенко прокоментувала питання Зеленського з легалізації медичного канабісу в Україні і задала риторичне запитання гостям студії: чи погодяться люди "легалізувати наркотики"?

Тимошенко висловилася про легалізацію медичного канабісу

Не обійшлося і без скандалів. Так, Нестор Шуфрич і Давид Арахамія влаштували жорстку перепалку в ефірі політичного ток-шоу.

Шуфрич і Арахамія влаштували перепалку в прямому ефірі