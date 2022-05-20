Резніков анонсував важливий проект укріплення ЗСУ спільно з Німеччиною
Міністр оборони Олексій Резніков обговорив проект допомоги Збройним силам України з німецькою колегою Крістіною Ламбрехт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter урядовця.
Резніков провів віртуальну зустріч із міністеркою оборони Німеччини. Тема розмови – спільний проект укріплення української армії.
"Ми обговорили початок нового важливого проекту, який укріпить можливості ЗСУ. Подробиці будуть згодом. Дякую Крістіні за участь і підтримку!" – написав очільник Міноборони.
Раніше посол України в Німеччині Мельник звинуватив тамтешній уряд у свідомому затягуванні постачання зброї. На його думку, канцлер Шольц намагається дочекатися припинення вогню, щоб не виконувати рекомендації Бундестагу.
До слова, німецький міністр фінансів підтримав передання активів РФ Україні.
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