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Резніков анонсував важливий проект укріплення ЗСУ спільно з Німеччиною

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Київ, П'ятниця 20 травня 2022 17:00
Резніков анонсував важливий проект укріплення ЗСУ спільно з Німеччиною Фото: Олексій Резніков (РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Міністр оборони Олексій Резніков обговорив проект допомоги Збройним силам України з німецькою колегою Крістіною Ламбрехт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter урядовця.

Резніков провів віртуальну зустріч із міністеркою оборони Німеччини. Тема розмови – спільний проект укріплення української армії.

"Ми обговорили початок нового важливого проекту, який укріпить можливості ЗСУ. Подробиці будуть згодом. Дякую Крістіні за участь і підтримку!" – написав очільник Міноборони.

Раніше посол України в Німеччині Мельник звинуватив тамтешній уряд у свідомому затягуванні постачання зброї. На його думку, канцлер Шольц намагається дочекатися припинення вогню, щоб не виконувати рекомендації Бундестагу.

До слова, німецький міністр фінансів підтримав передання активів РФ Україні.

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