Резніков анонсував важливий проект укріплення ЗСУ спільно з Німеччиною

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter урядовця .

Резніков провів віртуальну зустріч із міністеркою оборони Німеччини. Тема розмови – спільний проект укріплення української армії.

"Ми обговорили початок нового важливого проекту, який укріпить можливості ЗСУ. Подробиці будуть згодом. Дякую Крістіні за участь і підтримку!" – написав очільник Міноборони.

Раніше посол України в Німеччині Мельник звинуватив тамтешній уряд у свідомому затягуванні постачання зброї. На його думку, канцлер Шольц намагається дочекатися припинення вогню, щоб не виконувати рекомендації Бундестагу.