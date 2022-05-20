Резников анонсировал важный проект укрепления ВСУ совместно с Германией
Министр обороны Алексей Резников обсудил проект помощи Вооруженным силам Украины с немецкой коллегой Кристиной Ламбрехт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter чиновника.
Резников провел виртуальную встречу с министершей обороны Германии. Тема разговора – совместный проект укрепления украинской армии.
"Мы обсудили начало нового важного проекта, который укрепит возможности ВСУ. Подробности будут впоследствии. Спасибо Кристине за участие и поддержку!" – написал глава Минобороны.
Ранее посол Украины в Германии Мельник обвинил местное правительство в сознательном затягивании поставок оружия. По его мнению, канцлер Шольц пытается дождаться прекращения огня, чтобы не следовать рекомендациям Бундестага.
К слову, немецкий министр финансов поддержал передачу активов РФ Украине.
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