ru ua
Пт, 20 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Резников анонсировал важный проект укрепления ВСУ совместно с Германией

Новина українською →
Киев, Пятница 20 мая 2022 17:00
Резников анонсировал важный проект укрепления ВСУ совместно с Германией Фото: Алексей Резников (РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Министр обороны Алексей Резников обсудил проект помощи Вооруженным силам Украины с немецкой коллегой Кристиной Ламбрехт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter чиновника.

Резников провел виртуальную встречу с министершей обороны Германии. Тема разговора – совместный проект укрепления украинской армии.

"Мы обсудили начало нового важного проекта, который укрепит возможности ВСУ. Подробности будут впоследствии. Спасибо Кристине за участие и поддержку!" – написал глава Минобороны.

Ранее посол Украины в Германии Мельник обвинил местное правительство в сознательном затягивании поставок оружия. По его мнению, канцлер Шольц пытается дождаться прекращения огня, чтобы не следовать рекомендациям Бундестага.

К слову, немецкий министр финансов поддержал передачу активов РФ Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Украина Германия Алексей Резников
NEWS
Путин в тупике. Не может признать поражения, чтобы Россия не потеряла статуса, - Буданов
Путин в тупике. Не может признать поражения, чтобы Россия не потеряла статуса, - Буданов
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков