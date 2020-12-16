Резерву держслужбовців не буде: Рада провалила закон
В Україні не створять резерв державних службовців. Верховна рада провалила доопрацьований законопроект №3491.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
За документ проголосували лише 224 нардепи.
"Шановні колеги, закон відхилено", - прокоментував спікер ВР Дмитро Разумков.
Раніше комітет з питань організації державної влади рекомендував парламенту схвалити цей закон.
Зокрема, комітет зберіг концепцію та ключові положення ухваленої Радою редакції закону про запровадження кандидатського резерву. У доопрацьованій редакції також пропонували відновити конкурси на державну службу та оголосити конкурси на посади держслужби.
Нагадаємо, на початку вересня нардепи відправили на доопрацювання у профільний комітет цей законопроект з пропозиціями глави держави Володимира Зеленського.
Як писало РБК-Україна, в кінці липня президент ветував цей законопроект й повернув до Верховної ради зі своїми пропозиціями.
Так, на початку липня парламент схвалив у другому читанні відповідний законопроект №3491 про створення такого резерву.