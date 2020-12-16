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Резерву держслужбовців не буде: Рада провалила закон

Новость на русском → Україна, Середа 16 грудня 2020 11:54
Резерву держслужбовців не буде: Рада провалила закон Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні не створять резерв державних службовців. Верховна рада провалила доопрацьований законопроект №3491.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

За документ проголосували лише 224 нардепи.

"Шановні колеги, закон відхилено", - прокоментував спікер ВР Дмитро Разумков.

Раніше комітет з питань організації державної влади рекомендував парламенту схвалити цей закон.

Зокрема, комітет зберіг концепцію та ключові положення ухваленої Радою редакції закону про запровадження кандидатського резерву. У доопрацьованій редакції також пропонували відновити конкурси на державну службу та оголосити конкурси на посади держслужби.

Нагадаємо, на початку вересня нардепи відправили на доопрацювання у профільний комітет цей законопроект з пропозиціями глави держави Володимира Зеленського.

Як писало РБК-Україна, в кінці липня президент ветував цей законопроект й повернув до Верховної ради зі своїми пропозиціями.

Так, на початку липня парламент схвалив у другому читанні відповідний законопроект №3491 про створення такого резерву.

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