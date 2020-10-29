Рішення КСУ може призвести до припинення безвізу з Євросоюзом, - посол

Рішення Конституційного суду України, яке стосується діяльності антикорупційних органів, може призвести до припинення безвізу з Європейським союзом. Поки про це у ЄС кажуть неофіційно.

Про це посол України при ЄС Микола Точицький повідомив у листі до віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанишиній, пише "Європейська правда".

За словами Точицького, українські контакти поки неофіційно відзначають, що рішення КСУ про скасування ключових повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) і кримінальної відповідальності за недостовірне декларування є достатньою підставою, щоб Єврокомісія могла запустити механізм тимчасового призупинення безвізу.

У листі також йдеться про те, що Євросоюз стурбований рішеннями КСУ і Окружного адмінсуду Києва про діяльність антикорупційних органів, а незалежність, інституційна спроможність і стійкість антикорупційної інфраструктури - це критерії досягнення ряду короткострокових і стратегічних цілей у відносинах з ЄС.

В тому числі, мова йде про збереження безвізу, подальші транші макрофінансової допомоги ЄС, інтеграцію до європейського енергетичного ринку і так далі.

Точицький наполягає на тому, щоб для запобігання несприятливого сценарію треба сформувати робочу групу щодо змін до Конституції України за участю представників Верховної ради, Офісу президента, громадянського суспільства, суддів і вчених.

Нагадаємо, раніше Конституційний суд України визнав кримінальну відповідальність за недостовірне декларування такою, що не відповідає Конституції. Також він скасував право НАЗК перевіряти декларації і виявляти конфлікт інтересів, у зв'язку з чим було закрито Реєстр електронних декларацій.

Крім того, Окружний адміністративний суд Києва ухвалив звільнити Артема Ситника з посади директора НАБУ.