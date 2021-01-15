Репетицію інавгурації Байдена відклали з міркувань безпеки

Репетицію інавгурації обраного президента США Джо Байдена відклали через проблеми з безпекою. Вона була запланована на неділю 17 листопада.

Про це повідомляє Politico.

Команда обраного президента також скасувала поїздку компанії Amtrak з Уілмінгтона у Вашингтон, заплановану на понеділок, через підвищені вимоги безпеки.

Комітет з інавгурації президента відмовився коментувати зміни, а Секретна служба і Об'єднаний комітет Конгресу з церемоній інавгурації не відповіли на запити надати коментарі.

Команда Байдена також задіяла Лізу Монако, колишнього радника з внутрішньої безпеки в адміністрації 444-го президента США Барака Обами, в якості тимчасового радника з безпеки в період інавгурації. Монако, яку Байден призначив заступником генерального прокурора, призупинила свою діяльність, пов'язану з призначенням на час перехідного періоду і передачі влади.

Раніше повідомлялося, що ФБР фіксує заклики до збройних протестів в день інавгурації Байдена.

Нагадаємо, у місті Вашингтон чергуватимуть понад 20 тисяч військовослужбовців в день інавгурації обраного президента Джо Байдена.