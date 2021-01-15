ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Репетицию инаугурации Байдена отложили по соображениям безопасности

Новина українською → Пятница 15 января 2021 06:38
Репетицию инаугурации Байдена отложили по соображениям безопасности Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Репетицию инаугурации избранного президента США Джо Байдена отложили из-за проблем с безопасностью. Она была запланирована на воскресенье 17 ноября.

Об этом сообщает Politico.

Команда избранного президента также отменила поездку компании Amtrak из Уилмингтона в Вашингтон, запланированную на понедельник, из-за повышенных требований безопасности.

Комитет по инаугурации президента отказался комментировать изменения, а Секретная служба и Объединенный комитет Конгресса по церемониям инаугурации не ответили на запросы о комментариях.

Команда Байдена также привлекла Лизу Монако, бывшего советника по внутренней безопасности в администрации 444-го президента США Барака Обамы, в качестве временного советника по безопасности в период инаугурации. Монако, которую Байден назначил заместителем генерального прокурора, приостановила свою деятельность, связанную с назначением на время переходного периода и передачи власти.

Ранее сообщалось, что ФБР фиксирует призывы к вооруженным протестам в день инаугурации Байдена.

Напомним, в городе Вашингтон будут дежурить более 20 тысяч военнослужащих в день инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Соединенные Штаты Америки инаугурация Джозеф Байден
NEWS
От коронавируса в мире умерли уже 2 миллиона человек
Инна Собораредактор ленты новостей От коронавируса в мире умерли уже 2 миллиона человек
DAILY
Доллар под прицелом. Что будет с американской валютой в 2021 году
Виктория Подолянец, Ростислав Шаправский Доллар под прицелом. Что будет с американской валютой в 2021 году