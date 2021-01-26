Референдум, електронний лікарняний і захист боржників: Рада повертається до роботи
Сьогодні, 26 січня, Рада повертається до роботи. Нардепи планують розглянути, зокрема, законопроекти про референдум та електронний рецепт.
Про це йдеться в порядку денному парламенту.
Парламетарі в другому читанні розглянуть закон про референдум. Також народні обранці розглянуть законопроект про перейменування Фонду соціального захисту інвалідів, про посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів.
У порядку денному проект постанови про заходи щодо запровадження електронного реєстру листків непрацездатності та законопроект щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості.
Нагадаємо, у четвер Верховна рада може прийняти закон для запуску вакцинації від коронавірусу в Україні.
Як повідомлялося раніше, в Україні вакцинація від коронавірусу почнеться з лютого. Спочатку абсолютно безкоштовно будуть прищеплювати групи ризику, а потім вже всіх інших.
Зазначимо, міністр соціальної політики Марина Лазебна у п’ятницю розповість про тіньовий ринок соціальних послуг в Україні.