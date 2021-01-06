Реакція світу на ситуацію у Вашингтоні

У столиці США Вашингтоні тривають заворушення на тлі затвердження результатів виборів американського президента. РБК-Україна зібрала реакції світових лідерів на ситуацію в США.

Європарламент стурбований "сценами з Капітолію США"

Глава Європарламенту Давид Сассолі закликав поважати демократичний вибір американських виборців.

"Сцени з Капітолію США сьогодні ввечері викликають глибоку стурбованість. Необхідно поважати демократично подані голоси виборців. Ми впевнені, що США забезпечать захист правил демократії", - заявив Сассолі в Twitter.

Британський прем'єр закликав до мирної передачі влади в США

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав сцени в Конгресі США "ганебними".

"Сполучені Штати виступають за демократію у всьому світі, і зараз життєво важливо, щоб відбулася мирна і впорядкована передача влади", - написав Джонсон в Twitter.

Німеччина закликала прихильників Трампа поважати демократію

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас у Twitter заявив, що до таких наслідків могло призвести підбурення з боку президента Дональда Трампа.

"Вороги демократії зрадіють цим незбагненним кадрів з Вашингтона. Підбурюють слова перетворюються в насильницькі дії - на сходах, а тепер і в Капітолії. Зневага до демократичних інститутів призводить до руйнівних наслідків. Трамп і його прихильники повинні нарешті прийняти рішення американського народу і припинити зневажати демократію", - написав Маас.

Туреччина закликала проявити помірність і здоровий глузд

В Туреччині виступив із заявою, в якій назвав "тривожними" події в США.

"Ми із занепокоєнням стежимо за подіями в США і закликаємо сторони до спокою. Ми віримо, що проблеми завжди будуть вирішуватися в рамках закону і демократії. Туреччина завжди виступала за закон і демократію", - заявив в Twitter спікер парламенту Туреччини Мустафа Сентоп.

При цьому громадянам Туреччини в США рекомендували триматися подалі від людних місць і демонстрацій.

НАТО назвало заворушення у Вашингтоні шокуючими

Генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг заявив, що вибір громадян США необхідно поважати.

"Шокуючі сцени у Вашингтоні. Результати демократичних виборів необхідно поважати", - заявив генсек НАТО.

Болгарія засудила напад на Конгрес США

"Ми засуджуємо напад на будівлі Конгресу США. Насильство - ніколи не рішення. Необхідно відновити громадський порядок, щоб в США відбулася мирна передача влади", - написала глава МЗС Болгарії Катерина Захарієва.

Україна стурбована подіями в Вашингтоні

"Занепокоєний подіями у Вашингтоні. Упевнений, що американська демократія впорається з цим викликом. Відновити верховенство права і демократичних процедур потрібно якомога швидше", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Канада підтримала мирну передачу влади в США

Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філліп Шампань зазначив, що Канада "глибоко вражена ситуацією в Вашингтоні".

"Мирна передача влади має фундаментальне значення для демократії - вона повинна тривати і триватиме. Ми уважно стежимо за розвитком подій і подумки з американським народом", - написав Шампань в Twitter.

Іспанський прем'єр вірить в силу американської демократії

"Я з занепокоєнням стежу за новинами, які приходять з Капітолія у Вашингтоні. Я впевнений в силі американської демократії. Новий президент

Джо Байден подолає стадію напруги, об'єднавши американський народ ", - заявив Педро Санчес.

У Норвегії назвали "атакою на демократію" зіткнення в Капітолії

"Неймовірні сцени з Вашингтона. Це абсолютно неприйнятна атака на демократію. Тепер на президенті Трампа лежить велика відповідальність покласти цьому край", - заявила прем'єр-міністр Новрегіі Ерна Соберг.

Нагадаємо, сьогодні в Конгресі США повинні були затвердити результати голосування на виборах президента. При цьому прихильники Трампа влаштували масштабну акцію протесту біля Капітолію, яка переросла в сутички з силовиками. Потім демонстранти прорвалися до будівлі Капітолію.