Разумков про закони щодо Донбасу: мають рухатися в унісон з нормандським форматом

Законодавчі ініціативи, які стосуються ситуації на Донбасі, у Верховній раді повинні рухатися в унісон з нормандським форматом і переговорами Тристоронньої контактної групи (ТКГ). Самих лише законів для врегулювання конфлікту недостатньо.

Про це під час спілкування з журналістами заявив спікер Верховної ради Дмитро Разумков, передає прес-служба парламенту.

За його словами, на сьогодні до Ради не зверталися з приводу законодавчих ініціатив, необхідних у рамках роботи нормандського формату і ТКГ.

"Ми можемо і самостійно це робити, написати правильні закони. Але питання полягає в тому, що це все має рухатися в унісон. Якщо Верховна рада буде самостійно писати і приймати закони, а це не буде корелюватися з тим, що насправді відбувається, тими завданнями і позиціями, які відстоює українська сторона в рамках мирних переговорів, це будуть просто прийняті закони. Я впевнений, нам треба не це, нам потрібен мир і повернення територій", - додав Разумков.

Нагадаємо, раніше Разумков заявляв, що закон про особливий статус Донбасу можуть продовжити наступного тижня. Його дія закінчується цього року, особливий статус є однією з умов мирного врегулювання, хоча й закон фактично не вводили в дію, оскільки особливий статус має поширюватися на території після місцевих виборів.

Крім того, у ТКГ сумніваються, що "формулу Штайнмаєра" включать до закону про статус Донбасу.