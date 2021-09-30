Разумков може піти у відставку: у Раді збирають підписи

До голови Верховної ради України Дмитра Разумкова прийшли за підписними листами про відкликання його з посади. Відповідну пропозицію подав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Facebook -сторінку спікера парламенту.

Він зазначив, що зволікати з процесом не буде і сьогодні "колеги отримають підписні листи".

"Очікувано, колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади голови Верховної ради України... Одразу розписав документ на Апарат Верховної ради України", - написав Разумков.