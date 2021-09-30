ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Разумков может уйти в отставку: в Раде собирают подписи

Новина українською →
Киев, Четверг 30 сентября 2021 11:07
Разумков может уйти в отставку: в Раде собирают подписи Фото: спикер Рады Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

К главе Верховной рады Украины Дмитрию Разумкову пришли за подписными листами об отзыве его с должности. Соответствующее предложение подал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу спикера парламента.

Он отметил, что медлить с процессом не будет и сегодня "коллеги получат подписные листы".

"Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности главы Верховной рады Украины... Сразу расписал документ на Аппарат Верховной рады Украины", - написал Разумков.

Разумков может уйти в отставку: в Раде собирают подписи

Недавно Разумков заявил, что депутаты пока не собирали в парламенте подписи о его отставке. Говорил, что этот вопрос остается на уровне "кулуарных разговоров".

О том, сколько депутатов готовы поддержать его отставку и дальнейшее политическое будущее Разумкова - в материале РБК-Украина "Некомандная игра. Грозит ли отставка спикеру Разумкову".

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Разумков
NEWS
"Не тот уже Брюссель". Кулеба признал, что нужно реально оценивать шансы на членство в ЕС
"Не тот уже Брюссель". Кулеба признал, что нужно реально оценивать шансы на членство в ЕС
DAILY
Схватка за Харьков. Кто будет бороться за наследие Кернеса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Схватка за Харьков. Кто будет бороться за наследие Кернеса