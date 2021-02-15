Розмитнення євроблях та обіг зброї: що обговорить СН на засіданні фракції

У понеділок фракція "Слуга народу" збереться на засідання. Народні депутати планують обговорити законопроекти про обіг зброї та розмитнення авто на єврономерах.

Також депутати розглянуть постанови про скасування результатів голосування за деякі закони:

"На засіданні фракції політичної партії "Слуга Народу" у понеділок визначать найголовніші законопроекти тижня. Серед пріоритетів роботи парламенту на 16-19 лютого - розмитнення авто, врегулювання обігу зброї та кадрові питання", - сказано у повідомленні.

Як писало РБК-Україна, раніше перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що фракція ще не визначилася з позицією щодо законопроекту про обіг зброї.

Нагадаємо, в Україні почали штрафувати власників авто на іноземній реєстрації. Відразу кілька випадків зупинки правоохоронцями машин на єврономерах з подальшим виписуванням протоколів на штраф на суму 8500 гривень відбулися у Харкові та області.