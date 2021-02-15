Розмитнення євроблях та обіг зброї: що обговорить СН на засіданні фракції

У понеділок фракція "Слуга народу" збереться на засідання. Народні депутати планують обговорити законопроекти про обіг зброї та розмитнення авто на єврономерах.
"На засіданні фракції політичної партії "Слуга Народу" у понеділок визначать найголовніші законопроекти тижня. Серед пріоритетів роботи парламенту на 16-19 лютого - розмитнення авто, врегулювання обігу зброї та кадрові питання", - сказано у повідомленні.
Парламентарі обговорять такі проекти:
Також депутати розглянуть постанови про скасування результатів голосування за деякі закони:
Як писало РБК-Україна, раніше перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що фракція ще не визначилася з позицією щодо законопроекту про обіг зброї.
Нагадаємо, в Україні почали штрафувати власників авто на іноземній реєстрації. Відразу кілька випадків зупинки правоохоронцями машин на єврономерах з подальшим виписуванням протоколів на штраф на суму 8500 гривень відбулися у Харкові та області.