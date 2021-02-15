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Розмитнення євроблях та обіг зброї: що обговорить СН на засіданні фракції

Автор: Юлія Струк

У понеділок фракція "Слуга народу" збереться на засідання. Народні депутати планують обговорити законопроекти про обіг зброї та розмитнення авто на єврономерах.

Про це повідомляє прес-служба партії.

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"На засіданні фракції політичної партії "Слуга Народу" у понеділок визначать найголовніші законопроекти тижня. Серед пріоритетів роботи парламенту на 16-19 лютого - розмитнення авто, врегулювання обігу зброї та кадрові питання", - сказано у повідомленні.

Парламентарі обговорять такі проекти:

  • №4335 про обіг цивільної вогнепальної зброї;
  • №№4643-д та 4644-д про спрощення та здешевлення розмитнення автомобілів на європейських номерах.

Також депутати розглянуть постанови про скасування результатів голосування за деякі закони:

  • №2680 про погодження містобудівної документації з головним архітектором міста чи району, що суперечить нормам чинного законодавства;
  • №0850, що передбачає набуття права власності на земельну ділянку при придбанні розташованої на ній нерухомості.

Як писало РБК-Україна, раніше перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що фракція ще не визначилася з позицією щодо законопроекту про обіг зброї.

Нагадаємо, в Україні почали штрафувати власників авто на іноземній реєстрації. Відразу кілька випадків зупинки правоохоронцями машин на єврономерах з подальшим виписуванням протоколів на штраф на суму 8500 гривень відбулися у Харкові та області.

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