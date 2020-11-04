У Раду внесуть закон про процедуру діяльності КСУ

У Верховній раді зареєструють законопроект, згідно з яким процедуру діяльності Конституційного суду України буде визначати не регламент суду, а закон. Також нардепи починають роботу над законопроектом про конституційне провадження.

Про це розповіла заступник голови комітету ВР з питань правової політики Ольга Совгиря у Facebook.

"Реєструємо законопроект "Про внесення змін до закону України "Про Конституційний суд України" (щодо порядку розгляду справ КСУ)", - повідомила парламентарій.

Цей проект визначає, що процедура діяльності КСУ визначається законом, а не регламентом суду як внутрішнім актом.

За словами Совгирі, нардепи паралельно починають роботу над законопроектом під робочою назвою "Про конституційне провадження".

"Відповідно, з моменту прийняття закону і до прийняття закону "Про конституційне провадження" КСУ не зможе здійснювати провадження", - написала депутат Ради.

Також пропонується збільшити кількість голосів суддів, необхідних для прийняття рішень, з 10 до 12 Великою палатою і до шести в Сенаті КСУ.

Нагадаємо, євродепутати, які займаються у Європарламенті питаннями України, виступили проти ініціативи президента Володимира Зеленського про розпуск КСУ і назвали це порушенням Конституції.

Як писало РБК-Україна, до відставки суддів КСУ закликав секретар РНБО Олексій Данилов.

Сам глава держави закликав суддів КСУ добровільно подати у відставку. Цей сценарій буде найбільш ліберальним, на думку президента.