У Раду сьогодні можуть внести закон про продовження особливого статусу ОРДЛО

До Верховної ради сьогодні, 7 грудня, можуть внести законопроект про продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей. Дію закону хочуть продовжити ще на рік.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело в команді Володимира Зеленського.

За словами співрозмовника, документ передбачає продовження особливого порядку в ОРДЛО ще на рік - до 31 грудня 2021 року.

Цю інформацію також підтвердила в коментарі виданню заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Сьогодні буде зареєстрований законопроект, який подовжує на рік дію цього закону. Більше нічого не змінюється, суть закону про особливості місцевого самоврядування залишається точно такою ж, яка була проголосована в 2014 році. Мета - дати можливість нашим учасникам переговорів продовжити мирні переговори і сам мирний процес", - зазначила Кравчук.

Нагадаємо, 4 грудня глава Верховної ради Дмитро Разумков анонсував, що закон про особливий статус Донбасу можуть продовжити на наступному пленарному тижні.

На його думку, будь-які інші зміни в цьому законі малоймовірні, тому що пройти це питання потрібно швидко, оскільки закінчується таймінг роботи Ради в цьому році.

Як писало РБК-Україна, в листопаді глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявляв, що ВР може продовжити дію закону про особливий статус ОРДЛО. Решта ж законодавчих ініціатив по Донбасу ще готуються.

До цього представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Андрій Костін повідомив, що так звана "формула Штайнмайера" буде включена в закон про особливий статус Донбасу. Вона прописує порядок відновлення контролю України над цією територією.