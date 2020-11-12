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Раді рекомендують заборонити телеканалам і радіостанціям заперечувати агресію РФ

Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують заборонити телерадіоорганізаціям висловлювання, що заперечують факти військової агресії Росії і окупації нею частини території України. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує ухвалити відповідний законопроект №4188 за основу.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати прийняти за основу законопроект про внесення змін до закону "Про телебачення і радіомовлення" щодо протидії інформаційній війні №4188", - сказано у повідомленні.

Проект пропонує заборонити телерадіоорганізаціям використовувати трансляцію висловлювань, які містять заперечення факту військової агресії РФ, окупації Росією частини територій України та ведення федерацією гібридної війни проти України.

У законі прописано, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення буде штрафувати телерадіоорганізації у разі порушення цієї норми.

Якщо порушення не усунули протягом місяця після застосування санкції у вигляді штрафу, а також у разі повторного штрафу за порушення цього ж положення закону, Нацрада зможе звернутися з позовом до суду. Відомство уповноважене вимагати анулювання ліцензії на мовлення телерадіоорганізації або провайдера програмної послуги.

Нагадаємо, відповідний законопроект внесли до Ради на початку жовтня.

Як писало РБК-Україна, в кінці вересня прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, агресія Росії в Україні загрожує глобальній безпеці.

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